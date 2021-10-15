35 млн долл. похитили мошенники в ОАЭ с помощью дипфейк-голоса

https://racurs.ua/n161668-35-mln-doll-pohitili-moshenniki-v-oae-s-pomoschu-dipfeyk-golosa.html

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Преступники ограбили банк в ОАЭ. Они назвались директором крупной компании: подделали его голос с помощью технологий искусственного интеллекта и убедили сотрудника банка перевести деньги на мошеннические счета.

Forbes сообщает, что инцидент произошел в январе 2020 года, но детали обнародовали только сейчас.

Руководитель одного из отделений банка (название не раскрывается) ответил на звонок, а человек, который звонил, представился директором крупной компании, с которым руководитель отделения недавно разговаривал.

Мошенник сказал сотруднику, что компания заключает крупную сделку на 35 млн долл., и убедил его перевести эту сумму на якобы новые счета фирмы. Сотрудник ничего не заподозрил, поскольку голос директора ничем не отличался от настоящего.

Также для убедительности мошенник отправил работнику фальшивые электронные письма компании и привлек к делу юриста.

Следствие выяснило, что преступник использовал дипфейк-технологию для клонирования речи и голоса директора. Всего в мошеннической схеме соучастниками стали 17 человек.

Похищенные деньги перевели на множество банковских счетов, разбросанных по всему миру. Два из них открыты в американском Cеntennial Bank, поэтому правоохранительные органы ОАЭ попросили помощи у США.

Источник: Forbes