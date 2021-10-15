Єлизаветі II заборонили вживати алкоголь

Єлизавета. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n161672-ielyzaveti-ii-zaboronyly-vjyvaty-alkogol.html

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Єлизавета II, королева Великої Британії, тепер не зможе пити алкоголь — таку заборону наклали лікарі монарха.

Рішення було прийнято з огляду на турботу про здоров’я Її Величності перед святкуванням 96-го дня народження. Про це повідомляє Daily Star.

Відомо, що Єлизавета II випиває порцію сухого мартіні ввечері перед вечерею, а перед сном дозволяє собі келих шампанського. Водночас колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповідав, що в роки його роботи при дворі Єлизавета II воліла пити за вечерею «солодке німецьке вино».

Любительками випити в королівській родині були також мати королеви та її сестра Маргарет. Королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон полюбляла коктейль із джина і французького аперитиву Дюбоне, а принцеса Маргарет була прихильницею міцних напоїв.

Як розповідав знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі, під час візиту принцеси в його ресторан він особисто спостерігав її нездорові схильності.

Вона почала з віскі і пила упродовж трьох годин. Попільничку доводилося міняти кожні три хвилини. Я дуже здивувався, що в підсумку вона все-таки спробувала мій фірмовий пудинг, — заявив Рамзі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II вперше розповіла про свого чоловіка принца Філіпа після його смерті. Королева торкнула спогадами про кохану, з яким прожила все життя, під час візиту до Шотландії.

Джерело: Daily star