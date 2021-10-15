Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n161674-karantin-v-ukraine-ujestochili-v-chetyreh-oblastyah-kakie-regiony-pokrasneli.html

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Карантин в Украине усилили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решение вступит в силу 18 октября. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В «красную» зону попали:

Запорожская область;

Одесская область;

Донецкая область;

Днепровская область.

В «красной» зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Нельзя проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты и имеют сертификаты.

Учебные заведения не могут работать в очном формате, если не вакцинированы все педагоги. Это не касается детсадов и начальной школы.

Кроме того, с 21 октября жители «красной» зоны не смогут ездить на автобусах, поездах и летать на самолетах в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Напомним, ранее мы сообщали, что списки профессий на обязательную вакцинацию не останутся статичными — профессии в нем будут постоянно обновляться. Скорее всего — еженедельно.