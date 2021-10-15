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Ракурс
Юпітер. Фото: istock

Незвичайне природне явище помітили на крижаному супутнику Юпітера

15 жов 2021, 18:40
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Космос продовжує дивувати незвичайними явищами. Вчений зі шведського Королівського інституту технологій, фізики космосу і плазми Лоренцо Рота помітив на супутнику Юпітера водяну пару за допомогою телескопа «Хаббл».

Пара виходить на одній з півкуль. Про це повідомляє Naked science.

Вважається, що під крижаним щитом Європи хлюпається рідкий солоний океан. Підтвердження тому — плюмами, схожі на земні гейзери. Час від часу вони випускають струмені пару з-під тріщин льоду. Вчені вважали, що ця пара з’являється згустками в атмосфері супутника, а потім випадає назад у вигляді снігу.

Але виявилося, що пара розподілена в атмосфері рівномірно — причому, тільки в одній півкулі супутника, покритого льодом.

Відкриття вдалося зробити завдяки аналізу архіва зображень, зроблених за допомогою телескопа «Хаббл», коли Місяць перебував в різних орбітальних позиціях. Ультрафіолетові знімки дозволили визначити вміст кисню в атмосфері супутника і зробити висновок про наявність водяної пари.

Існування постійної пари на Європі є особливо дивним, оскільки там дуже холодно — денний максимум становить мінус 126 градусів Цельсія, а мінімум доходить до мінус 190 градусів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що падіння на Юпітер невідомого об'єкта розміром близько 100 м, який може бути невеликою кометою чи астероїдом, зафіксував астроном-любитель з Бразилії Хосе Луїс Перейра.

Джерело: Naked science

Джерело: Ракурс


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