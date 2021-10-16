СБУ задержала преступников. Фото: пресс-служба СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу преступников, совершивших ряд тяжких преступлений и почти пять лет скрывавшихся от правоохранителей.

Трое задержанных в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банков и инкассаторские авто в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В последние годы они скрывались от правоохранительных органов и совершали тяжкие преступления. В частности, воровали транспортные средства и другое имущество. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции.

По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе, которую обустроили в Донецкой области. Она имела особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступники постоянно имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент были готовы сопротивляться правоохранителям. В общем преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны и находятся под мерой пресечения.

Во время силовой спецоперации злоумышленников задержали. Им выбирают меру пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ поймала разведчика так называемой «ДНР». Он входил в состав группировки, которая в 2014 году убивала раненых в бою украинских военных.