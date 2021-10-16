Когда украинцы снимут маски, рассказали в Минздраве

Маски. Фото: istock

https://racurs.ua/n161690-kogda-ukraincy-snimut-maski-rasskazali-v-minzdrave.html

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Карантин в Украине отменят только после того, как прививки от инфекции получат 70−80% населения.

Сейчас отменять масочный режим рано. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».

По его словам, в настоящее время в Украине достаточно малое количество вакцинированных лиц для того, чтобы пренебрегать карантинными ограничениями.

Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавиться масок на лице или нет, — заявил Ляшко.

Он объяснил, что сейчас вопрос отмены ношения масок нецелесообразен, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем проверять COVID-сертификат недостаточно удобно. В частности, вакцинирован на 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступит в силу 18 октября.

Источник: Радио Свобода