Когда украинцы снимут маски, рассказали в Минздраве

Когда украинцы снимут маски, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n161690-kogda-ukraincy-snimut-maski-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Карантин в Украине отменят только после того, как прививки от инфекции получат 70−80% населения.
Сейчас отменять масочный режим рано. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».
По его словам, в настоящее время в Украине достаточно малое количество вакцинированных лиц для того, чтобы пренебрегать карантинными ограничениями.
Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавиться масок на лице или нет, — заявил Ляшко.
Он объяснил, что сейчас вопрос отмены ношения масок нецелесообразен, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем проверять COVID-сертификат недостаточно удобно. В частности, вакцинирован на 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступит в силу 18 октября.
Источник: Радио Свобода