Робот-гепард. Фото: istock

https://racurs.ua/n161689-robota-geparda-nauchili-prizemlyatsya-po-koshachi-video.html

Ракурс

Робот-гепард научился приземляться на ноги как живая кошка. Американские инженеры научили четвероногого робота Mini Cheetah разворачиваться в падении на 90 градусов.

Нейросеть за считанные секунды рассчитывает траекторию движения и помогает перераспределить массу с помощью утяжеленных ног робота с сотнями монет. Об этом сообщает arXiv.org.

У робота-гепарда классическая конструкция с ногами из двух секций, приводимых в движение электромоторами. Ноги Mini Cheetah могут двигаться в плоскости вдоль тела и поворачиваться вбок, но ученые решили не усложнять задачу и рассмотрели только вращение ног робота вдоль тела без учета других движений.

Единственное аппаратное отличие от обычного Mini Cheetah — утяжеленные ноги. Инженеры сделали пластиковые насадки, в которые положили по 80 пятицентовых монет. Это позволяет менять распределение массы, двигая ногами, и тем самым поворачивать тело в нужную сторону.

Для тестирования робота использовали нейросетевой контроллер. Он берет изначальное состояние робота и создает на его основе траекторию движений до самого контакта пола. Траектория состоит из набора состояний электромоторов ног, необходимых, чтобы прийти в следующие состояния.

Инженеры протестировали алгоритм — сначала в симуляции, а затем в реальности, сбрасывая робота со стремянки. Тесты показали, что алгоритм хорошо справляется со своей задачей.

Реальное поведение робота хоть и отличается от расчетного, авторы связывают это с тем, что не очень аккуратно смоделировали массу и размер ног, а также тем, что на самом деле робот двигается в разные стороны, а не только в одной плоскости, как рассматривает модель.

Напомним, ранее мы сообщали, что Amazon, известная компания-ретейлер, представила свой амбициозный продукт для дома — робота Astro, который выглядит как гибрид робота-пылесоса Roomba и смарт-дисплея Echo Show.