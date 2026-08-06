Связь между кронами деревьев и смертностью в городах обнаружили ученые

Уменьшение количества деревьев в городах повышает смертность, фото: ChatGPT

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Ракурс

Містам слід надавати пріоритет не лише висаджуванню нових дерев, а й захисту вже наявних зрілих дерев.

Це встановило дослідження учених з Північно-Західного університету (США), які проаналізували показники смертності та коливання площі деревного покриву в Чикаго протягом 11 років, повідомляє видання EurekAlert.

Учені виявили, що в районах, де спостерігалося найбільше скорочення деревного покриву — територій, вкритих листяними кронами дерев, — також фіксувалися вищі показники смертності, особливо в найспекотніших районах міста.

Отримані результати свідчать про те, що містам слід надавати пріоритет не лише висаджуванню нових дерев, а й захисту зрілих дерев. З огляду на безліч переваг для здоров’я, пов’язаних із деревами, догляд за ними став ще більш важливим, оскільки спричинені діяльністю людини зміни клімату призводять до все більш екстремальних погодних явищ та посилюють ризики, пов’язані зі спекою в містах, — наголошується у статті

Учені зазначають, що попередні дослідження здебільшого розглядали зв’язок показників здоров’я зі статичним покриттям кронами дерев. Ці дослідження, що нагадують миттєві знімки, аналізували показники смертності та покриття кронами дерев у певний момент часу:

Але міста та їхнє покриття кронами дерев постійно змінюються, тому ми дослідили, як змінюються покриття кронами та показники смертності з роками. Ми виявили, що зі зменшенням покриття кронами дерев смертність зростає.

Дослідники виявили, що:

загальна площа листяного покриву в мікрорайоні протягом окремого року не мала істотного впливу на смертність;

натомість важливе значення мали зміни площі листяного покриву з року в рік. Збільшення площі листяного покриву послідовно асоціювалося зі зменшенням кількості смертей від серцево-судинних захворювань, респіраторних захворювань, низки захворювань опорно-рухового апарату та розладів психічного здоров’я.

Учені наголошують на моменті, який часто залишається поза увагою:

висаджування дерев і збільшення площі деревного покриву — це не одне й те саме;

поки молоді саджанці роками формують широкі, листяні крони, зрілі дерева вже забезпечують значну тінь та охолодження. Втрата цих дерев — через хвороби, бурі чи забудову — може майже за одну ніч звести нанівець десятиліття росту деревного покриву.

Дослідники зазначають, що дерева не лише охолоджують житлові райони, створюючи тінь і зменшуючи вплив міських теплових островів, а й мають безліч інших переваг для здоров’я:

Вони зменшують стрес, тривогу та артеріальний тиск, а також зміцнюють соціальну згуртованість. Крім того, вони запобігають ерозії ґрунту та підтримують біорізноманіття. Важливо як підтримувати міський деревний покрив, так і висаджувати дерева там, де вони потрібні.

Багато людей сприймають дерева насамперед як естетичний елемент або елемент благоустрою, але їх слід визнавати частиною нашої інфраструктури громадського здоров’я, — наголошують дослідники.

Джерело: Eurek Alert