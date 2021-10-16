Робот-гепард. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161689-robota-geparda-navchyly-pryzemlyatysya-po-kotyachomu-video.html

Ракурс

Робот-гепард навчився приземлятися на ноги як жива кішка. Американські інженери навчили чотириногого робота Mini Cheetah обертатися в падінні на 90 градусів.

Нейромережа за лічені секунди розраховує траєкторію руху й допомагає перерозподілити масу за допомогою обтяжених ніг робота із сотнями монет. Про це повідомляє arXiv. org.

У робота-гепарда класична конструкція з ногами з двох секцій, що працюють від електромоторів. Ноги Mini Cheetah можуть рухатися в площині уздовж тіла й повертатися убік, але вчені вирішили не ускладнювати завдання і розглянули лише обертання ніг робота вздовж тіла без урахування інших рухів.

Єдина апаратна відмінність від звичайного Mini Cheetah — обтяжені ноги. Інженери зробили пластикові насадки, у які поклали по 80 п’ятицентових монет. Це дозволяє змінювати розподіл маси, рухаючи ногами, і тим самим повертати тіло в потрібну сторону.

Для тестування робота використовували нейромережевий контролер. Він бере початковий стан робота і створює на його основі траєкторію рухів до самого контакту з підлогою. Траєкторія складається з набору станів електромоторів ніг, необхідних, щоб опинитися в іншому стані.

Інженери протестували алгоритм — спочатку в симуляції, а потім у реальності, скидаючи робота з драбини. Тести показали, що алгоритм добре справляється зі своїм завданням.

Реальна поведінка робота хоч і відрізняється від розрахункової, автори пов’язують це з тим, що не дуже добре змоделювали масу й розмір ніг, а також тим, що насправді робот рухається в різні боки, а не тільки в одній площині, як розглядає модель.

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