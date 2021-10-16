Незаразний коронавірус створили вчені

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161688-nezaraznyy-koronavirus-stvoryly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим — американські і швейцарські дослідники створили реплікони коронавірусу.

Самореплікована РНК повністю ідентична вірусу, але незаразна. Про це повідомляє Science.

Дослідники взяли фрагменти геному коронавірусу і «збирали» їх не в тестових трубках, а в пекарських дріжджах. Одержаний геном містить всю інформацію для реплікації вірусу — крім «інструкцій» по збірці S-білка, що дозволяє вірусу проникати й інфікувати клітини.

Однак цей білок є головним об'єктом великого числа досліджень коронавірусу. Щоб обійти цю перешкоду, вчені експресували S-білок паралельно з репліконом. Утворені частки здатні проникати в клітини, однак у своїй заражуваності обмежені одним циклом життя вірусу.

Вірусологи сподіваються, що їхні реплікони допоможуть вченим з’ясувати багато раніше невідомих особливостей роботи коронавірусу, а також тестувати ефективність препаратів від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виявилося, що коронавірус може проникати в сітківку ока, заражати фоторецептори й гангліозні клітини.

Джерело: Science