Незаразный коронавирус создали ученые

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Коронавирус. Фото: istock
Незаразный коронавирус создали ученыеhttps://racurs.ua/n161688-nezaraznyy-koronavirus-sozdali-uchenye.htmlРакурс
Научное открытие удалось сделать ученым — американские и швейцарские исследователи создали репликоны коронавируса.
Самореплицирующиеся РНК полностью идентичны вирусу, но они незаразные. Об этом сообщает Science.
Исследователи взяли фрагменты генома коронавируса и «собирали» их не в тестовых трубках, а в пекарских дрожжах. Получившийся геном содержит всю информацию для репликации вируса — кроме «инструкций» по сборке S-белка, позволяющего вирусу проникать и инфицировать клетки.
Однако этот белок является главным объектом большого числа исследований коронавируса. Чтобы обойти это препятствие, ученые экспрессировали S-белок параллельно с репликоном. Получившиеся частицы способны проникать в клетки, однако в своей заражаемости ограничены одним циклом жизни вируса.
Вирусологи надеются, что их репликоны помогут ученым выяснить многие ранее неизвестные особенности работы коронавируса, а также испытывать эффективность препаратов от COVID-19.
Напомним, ранее мы сообщали, что оказалось, что коронавирус может проникать в сетчатку глаза, заражать фоторецепторы и ганглиозные клетки.
Источник: Science
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