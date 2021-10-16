Незаразный коронавирус создали ученые

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161688-nezaraznyy-koronavirus-sozdali-uchenye.html

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Научное открытие удалось сделать ученым — американские и швейцарские исследователи создали репликоны коронавируса.

Самореплицирующиеся РНК полностью идентичны вирусу, но они незаразные. Об этом сообщает Science.

Исследователи взяли фрагменты генома коронавируса и «собирали» их не в тестовых трубках, а в пекарских дрожжах. Получившийся геном содержит всю информацию для репликации вируса — кроме «инструкций» по сборке S-белка, позволяющего вирусу проникать и инфицировать клетки.

Однако этот белок является главным объектом большого числа исследований коронавируса. Чтобы обойти это препятствие, ученые экспрессировали S-белок параллельно с репликоном. Получившиеся частицы способны проникать в клетки, однако в своей заражаемости ограничены одним циклом жизни вируса.

Вирусологи надеются, что их репликоны помогут ученым выяснить многие ранее неизвестные особенности работы коронавируса, а также испытывать эффективность препаратов от COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что оказалось, что коронавирус может проникать в сетчатку глаза, заражать фоторецепторы и ганглиозные клетки.

Источник: Science