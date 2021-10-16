Данилов. Фото: СНБО

https://racurs.ua/n161687-plan-oborony-ukrainy-danilov-raskryl-detali-sekretnogo-dokumenta.html

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План обороны Украины, который был утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вчера, 15 октября, является секретным и будет действовать только в военное время.

Документ разрабатывали в течение двух лет по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова».

В частности, в плане идет речь о «полном взаимодействии всех органов без исключения», а также есть пункты о кибербезопасности и информационной безопасности.

Это касается не только военных, но всех органов центральной исполнительной власти, органов местной власти, это касается того закона, который мы приняли летом по территориальной обороны, который называется Закон о национальном сопротивлении. Там все эти компоненты сведены в единую систему координат, — раскрыл детали Данилов.



Он отметил, что по этому поводу будут проводиться обязательные большие военные учения по поручению президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что отставки в правительстве опровергли в Офисе президента. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что пока нет предпосылок к отставке министра обороны.