Данілов. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n161687-plan-oborony-ukrayiny-danilov-rozkryv-detali-sekretnogo-dokumenta.html

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План оборони України, що був затверджений на засіданні Ради національної безпеки й оборони (РНБО) учора, 15 жовтня, є секретним і діятиме лише у воєнний час.

Документ розробляли протягом двох років за дорученням президента Володимира Зеленського. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова».

Зокрема, у плані йдеться про «повну взаємодію всіх органів без винятку», а також є пункти про кібербезпеку та інформаційну безпеку.

Це стосується не тільки військових, але всіх органів центральної виконавчої влади, органів місцевої влади, це стосується того закону, який ми ухвалили влітку щодо територіальної оборони, який називається Закон про національний опір. Там усі ці компоненти зведені в єдину систему координат, — розкрив деталі Данілов.



Він наголосив, що з цього приводу будуть обов’язкові великі військові навчання за дорученням президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставки в уряді спростували в Офісі президента. Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що наразі немає передумов до звільнення міністра оборони.