Вбивство. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161686-vbyvstvo-brytanskogo-deputata-policiya-pidozruie-terakt.html

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Вбивство депутата у Великій Британії поліція кваліфікувала як теракт — напередодні британського депутата Девіда Амеса невідомий кілька разів вдарив ножем.

Правоохоронці знайшли зв’язок потенційного нападника з ісламістським екстремізмом. Про це повідомляє BBC.

Вбивство Девіда Амеса в Ессексі оголошено терористичним актом. Управління поліції по боротьбі з тероризмом очолить розслідування, — йдеться в заяві правоохоронців.

Правоохоронці вважають, що чоловік діяв сам. У межах розслідування правоохоронці проводять обшуки за двома адресами в районі Лондона.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель заявила, що поліція має негайно переглянути заходи безпеки для депутатів, заявивши, що вбивство Амеса є «безглуздим нападом на саму демократію».

Як відомо, учора, 15 жовтня в місті Лі-он-Сі, що на півдні Англії, під час зустрічі з виборцями невідомий завдав кілька ножових поранень депутату Девіду Амесу. Його гелікоптером доправили до лікарні, але від отриманих ран він помер.

За підозрою в злочину поліція арештувала 25-річного чоловіка, вихідця із Сомалі. Його мотиви поки невідомі.

Джерело: BBC