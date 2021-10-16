Убийство депутата. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n161686-ubiystvo-britanskogo-deputata-policiya-podozrevaet-terakt.html

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Убийство депутата в Великобритании полиция квалифицировала как теракт — накануне британского депутата Дэвида Амеса неизвестный несколько раз ударил ножом.

Правоохранители нашли связь потенциального нападающего с исламистским экстремизмом. Об этом сообщает BBC.

Убийство Дэвида Амеса в Эссексе объявлено террористическим актом. Управление полиции по борьбе с терроризмом возглавит расследование, — говорится в заявлении правоохранителей.

Полиция считает, что мужчина действовал в одиночку. В рамках расследования правоохранители проводят обыски по двум адресам в районе Лондона.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что полиция немедленно должна пересмотреть меры безопасности для депутатов, заявив, что убийство Амеса является «бессмысленным нападением на саму демократию».

Как известно, вчера, 15 октября в городе Ли-он-Си на юге Англии, во время встречи с избирателями неизвестный нанес несколько ножевых ранений депутату Дэвиду Амесе. Его вертолетом доставили в больницу, но от полученных ран он скончался.

По подозрению в преступлении полиция арестовала 25-летнего мужчину, выходца из Сомали. Его мотивы пока неизвестны.

Источник: BBC