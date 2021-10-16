Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n161685-pochti-13-tys-ukraincev-skosil-koronavirus-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 15 октября, вирус был обнаружен у 12 тыс. 859 граждан. В больницы попали 2 тыс. 859 инфицированных.

Умерли от болезни 277 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 321 случай), Харьковской (1 тыс. 293 инфицированных), Львовской (927 заражений), Запорожской (917 новых больных) и Херсонской (831 зараженный) областях.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 148 тыс. 438 человек. Одну дозу получили 79 тыс. 580 человек, полностью иммунизированы — 66 тыс. 858 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине ужесточили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступит в силу 18 октября.