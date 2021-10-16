Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161685-mayje-13-tys-ukrayinciv-skosyv-koronavirus-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 15 жовтня, вірус виявили у 12 тис. 859 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 859 інфікований.

Померли від хвороби 277 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 тис. 321 випадок), Харківській (1 тис. 293 інфікованих), Львівській (927 заражень), Запорізькій (917 нових хворих) і Херсонській (831 заражений) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 148 тис. 438 людей. Одну дозу отримали 79 тис. 580 людини, повністю імунізовані — 66 тис. 858 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення набере чинності 18 жовтня.