Названо дату піку захворюваності на коронавірус в Україні

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161680-nazvano-datu-piku-zahvoruvanosti-na-koronavirus-v-ukrayini.html

Ракурс

Пік коронавірусу в Україні припаде вже на жовтень-початок листопада.

У піковий період до лікарень можуть потрапити тисячі українців. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Ми прогнозуємо пік пандемії (коронавірусу — ред.) на кінець цього місяця, це десь із 20—25—30 по 4−5 наступного місяця, — сказав він.



За словами Данілова, у піковий період епідемії до лікарень із важкими перебігами захворювання можуть потрапити від 52 тис. осіб. Данілов зазначив, що це стане викликом для системи охорони здоров’я України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення набере чинності 18 жовтня.