Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в Украине

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161680-nazvana-data-pika-zabolevaemosti-koronavirusom-v-ukraine.html

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Пик коронавируса в Украине придется уже на октябрь-начало ноября.

В пиковый период в больницы могут попасть тысячи украинцев. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Мы прогнозируем пик пандемии (коронавируса — ред.) на конец этого месяца, это где-то с 20−30 по 4−5 следующего месяца, — сказал он.



По словам Данилова, в пиковый период эпидемии в больницы с тяжелым течением заболевания могут попасть от 52 тыс. человек. Данилов отметил, что это станет вызовом для системы здравоохранения Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступит в силу 18 октября.