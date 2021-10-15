Ляшко. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n161678-lyashko-upreknul-ukraincev-ne-privivauschihsya-ot-koronavirusa.html

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Коронавирус в Украине бушует из-за людей, которые не делают прививки, из-за чего государство обязано вводить карантин.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

По его словам, сейчас есть только два эффективных пути противодействия распространению коронавирусной болезни — вакцинация и карантинные ограничения. Но украинцы массово пренебрегают возможностью сделать прививку, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы — введение карантина.

Ляшко отметил, что увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без применения дополнительных карантинных ограничений.

На реанимационных койках нет ни одного вакцинированного, так как прививка позволяет избежать тяжелого течения болезни. А 97% тех, кто был госпитализирован с коронавирусной болезнью не были вакцинированными, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступит в силу 18 октября.