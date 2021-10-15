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Оправдана и законна - в Минздраве высказались об обязательной вакцинации
Оправдана и законна — в Минздраве высказались об обязательной вакцинацииhttps://racurs.ua/n161658-opravdana-i-zakonna-v-minzdrave-vyskazalis-ob-obyazatelnoy-vakcinacii.htmlРакурс
О законности обязательной вакцинации некоторых категорий населения в Украине заверили в Министерства здравоохранения.
В Украине есть несколько статей законодательства, предусматривающих вакцинацию в случае ухудшения эпидемической ситуации.
Об этом рассказал 14 октября в интервью «Украинскому радио» главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он напомнил, что приказ Минздрава Украины № 2153, который активно обсуждают в СМИ, базируется на законе о защите населения от инфекционных болезней.
Коронавирусная болезнь опасна, поэтому правительство может вводить перечень организаций, работники которых будут подлежать обязательной вакцинации. Приказ № 2153 соответствует действующему законодательству, — сообщил Кузин.
Для обеспечения безопасности населения Минздрава может требовать, чтобы определенная категория невакцинированных людей или проводили ПЦР-тест за свой счет, или вакцинировались.
Главный санврач страны считает, что решение Минздрава подтверждает и опыт мировых стран, а внедрение перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации, — оправданная мера, поскольку это позволяет продолжать работать как органам власти, так и экономике, и позволяет поддерживать деятельность всей страны.
Кузин сказал, что опасения по поводу вакцинации бесполезны, поскольку «вакцина не меняет ни РНК, ни ДНК человека, не влияет на человеческий геном».
Для вакцин, используемых в Украине, обеспечен государственный контроль. Они прошли два полноценных этапа исследований, завершается третий этап клинических исследований. А это уже финальный этап проверки безопасности вакцины, — сообщил чиновник.
Обязательная вакцинация от COVID-19 распространяется на педагогов и на чиновников центральной и местной власти. Минздрав планирует внести в этот список работников государственных учреждений и предприятий, обеспечивающих реализацию политики центральных органов власти и работающих на национальном и региональном уровне. То есть это те объекты, деятельность которых не может останавливаться при любых условиях, даже в условиях военного времени.
В этот перечень также должны войти социальные работники, контактирующие с людьми преклонного возраста и людьми с инвалидностью.
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