Оправдана и законна - в Минздраве высказались об обязательной вакцинации

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О законности обязательной вакцинации некоторых категорий населения в Украине заверили в Министерства здравоохранения.

В Украине есть несколько статей законодательства, предусматривающих вакцинацию в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом рассказал 14 октября в интервью «Украинскому радио» главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он напомнил, что приказ Минздрава Украины № 2153, который активно обсуждают в СМИ, базируется на законе о защите населения от инфекционных болезней.

Коронавирусная болезнь опасна, поэтому правительство может вводить перечень организаций, работники которых будут подлежать обязательной вакцинации. Приказ № 2153 соответствует действующему законодательству, — сообщил Кузин.

Для обеспечения безопасности населения Минздрава может требовать, чтобы определенная категория невакцинированных людей или проводили ПЦР-тест за свой счет, или вакцинировались.

Главный санврач страны считает, что решение Минздрава подтверждает и опыт мировых стран, а внедрение перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации, — оправданная мера, поскольку это позволяет продолжать работать как органам власти, так и экономике, и позволяет поддерживать деятельность всей страны.

Кузин сказал, что опасения по поводу вакцинации бесполезны, поскольку «вакцина не меняет ни РНК, ни ДНК человека, не влияет на человеческий геном».

Для вакцин, используемых в Украине, обеспечен государственный контроль. Они прошли два полноценных этапа исследований, завершается третий этап клинических исследований. А это уже финальный этап проверки безопасности вакцины, — сообщил чиновник.



Обязательная вакцинация от COVID-19 распространяется на педагогов и на чиновников центральной и местной власти. Минздрав планирует внести в этот список работников государственных учреждений и предприятий, обеспечивающих реализацию политики центральных органов власти и работающих на национальном и региональном уровне. То есть это те объекты, деятельность которых не может останавливаться при любых условиях, даже в условиях военного времени.

В этот перечень также должны войти социальные работники, контактирующие с людьми преклонного возраста и людьми с инвалидностью.