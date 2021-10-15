Лондон вооружит Киев ракетами и предоставит военные суда, фото - Радио Свобода

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Великобритания предоставит Украине несколько военных судов и ракетное вооружение.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что в ближайшее время Киев купит в Лондон два действующих корабля, которые не надо будет строить.

Они сразу войдут в состав Военно-морских сил, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, а также строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании, — цитирует Пристайко телеканал «Дом».

Один из военных кораблей для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине, это два тральщика, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

Пристайко сообщил, что это «современные корабли, которые используют британские ВМС».

Кроме того, Киев получит от Лондона ракетное оружие для усиления мощности Военно-морского флота.

Президент Украины, по словам посла, готовит визит в Лондон в конце октября.

В прошлом году Украина и Великобритания подписали соглашение в Лондоне о стратегическом партнерстве. Тогда речь шла о переоснащении украинского флота — строительстве современных ракетных катеров. Правительство Великобритании предоставит Украине кредит на 10 лет на сумму до 1,2 млрд фунтов стерлингов.

Источник: «Дом»