Спасли ремонт и авиация - уникальное судно ВМС счастливо вернулось в Одессу

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Корабль ВМС Украины «Балта», который едва не утонул возле острова Змеиный, 14 октября прибыл в пункт базирования — порт города Одесса.

Экипаж в аварийной ситуации сумел не допустить затопления отсеков корабля, — заявили в пресс-службе ВМС.

«Балта» получил пробоину вечером 13 октября во время швартовки к Змеиному в шторм. Экипаж и спасатели сумели не допустить затопления отсеков корабля.

Личный состав выиграл борьбу за живучесть корабля, а в ВМС подчеркнули, что этому способствовал и недавно проведенный ремонт (первый за 30 лет).

Хвалят моряки и действия морской авиации, которая вывозила имущество судна и эвакуировала моряков.

«Балта» — единственный корабль размагничивания в военно-морских силах Украины. Его задача — проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения ВМСУ.

Корабль обещают восстановить в кратчайшие сроки.

«Балту» заложили в 1982 году и спустили на воду в 1987 году на Северной верфи в Гданьске (Польша). Всего по этому проекту построили 18 судов.

С 1997 года судно U-811 базировалось в Стрелецкой бухте Севастополя.

После оккупации Крыма «Балту» вернули Украине. С тех пор судно базируется в Одессе. Там на «Балте» установили четыре 12,7-мм пулеметы ДШКМ, поставили новую навигационную РЛС, AIS, радиостанции КВ/УКВ-диапазона Harris и Лыбидь.

По основной специальности — размагничивание судов и кораблей — «Балта» не работала последние лет 10 или больше. Соответствующее оборудования и кабели давно не в строю. Поэтому в составе ВМСУ на судно возлагались задачи освещения морской обстановки, разведки, логистического обеспечения группировки ВМСУ на острове Змеиный, участие в международных учениях и демонстрация флага ВМСУ в определенных районах Черного моря.

В августе прошлого года «Балта», впервые за не менее чем полтора десятилетия, прошла доковый ремонт.

Военный обозреватель Тарас Чмут сообщил на своей странице в Фейсбук, что для ВМС Украины «Балта» была одним из крупнейших плавсредств, которые регулярно были в море. Были планы по довооружению и модернизации судна как минного заградителя.