Врятували ремонт та авіація - унікальне судно ВМС щасливо повернулося в Одесу

https://racurs.ua/ua/n161656-vryatuvaly-remont-ta-aviaciya-unikalne-sudno-vms-schaslyvo-povernulosya-v-odesu.html

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Корабель ВМС України «Балта», який ледь не потонув біля острова Зміїний, 14 жовтня прибув до пункту базування — порт міста Одеса.

Екіпаж в аварійній ситуації зумів не допустити затоплення відсіків корабля, — заявили в прес-службі ВМС.

«Балта» отримало пробоїну увечері 13 жовтня під час швартування до Зміїного у шторм. Екіпаж та рятувальники зуміли недопустити затоплення відсіків корабля.

Особовий склад виграв боротьбу за живучість корабля, а у ВМС наголосили, що цьому сприяв і нещодавно проведений ремонт (перший за 30 років).

Хвалять моряки і дії морської авіації, яка вивозила майно судна і евакуйовувала моряків.

«Балта» — єдиний корабель розмагнічування в військово-морських силах України. Його завдання — проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів і суден забезпечення ВМСУ.

Корабель обіцяють відновити в короткі терміни.

«Балту» заклали у 1982 році і спустили на воду у 1987 році на Північній верфі у Ґданську (Польща). Всього за цим проектом збудували 18 суден.

З 1997 року судно U-811 базувалося у Стрілецькій бухті Севастополя.

Після окупації Криму «Балту» повернули Україні. Відтоді судно базується в Одесі. Там на «Балті» встановили чотири 12,7-мм кулемети ДШКМ, поставили нову навігаційну РЛС, AIS, радіостанції КХ/УКХ-діапазону Harris та Либідь.

За основною спеціальністю — розмагнічування суден та кораблів — «Балта» не працювала останні років 10 або й більше. Відповідне обладнення та кабелі давно не в строю. Тому у складі ВМСУ на судно покладалися завдання висвітлення морської обстановки, розвідки, логістичного забезпечення групування ВМСУ на острові Зміїний, участь у міжнародних навчаннях та демонстрація прапору ВМСУ у визначених районах Чорного моря.

У серпня минулого року «Балта», вперше за не менше чим півтора десятиліття, пройшла доковий ремонт.

Військовий оглядач Тарас Чмут повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що для ВМС України «Балта» була одним з найбільших плавзасобів, які регулярно були в морі. Були плани щодо доозброєння і модернізації судна як мінного загороджувача.