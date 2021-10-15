Лондон озброїть Київ ракетами і надасть військові судна, фото - Радіо Свобода

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Велика Британія надасть Україні декілька військових суден та ракетне озброєння.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко переконаний, що найближчим часом Київ купить в Лондона два діючих кораблі, які не треба буде будувати.

Вони відразу увійдуть до складу Військово-морських сил, буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів, а також будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великій Британії, — цитує Пристайка телеканал «Дом».

Один з військових кораблів для України побудують у Великій Британії, а потім технології передадуть українським верфям. Перші кораблі, які британці передадуть Україні, це два тральники, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

Пристайко повідомив, що це «сучасні кораблі, які використовують британські ВМС».

Крім того, Київ отримає від Лондона ракетну зброю для підсилення потужності Військово-морського флоту.

Президент України, за словами посла, готує візит до Лондона наприкінці жовтня.

Торік Україна та Велика Британія підписали угоду в Лондоні про стратегічне партнерство. Тоді йшлося і про переоснащення українського флоту — будівництво сучасних ракетних катерів. Уряд Великої Британії надасть Україні позику на 10 років на суму до 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Джерело: «Дом»