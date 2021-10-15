Виправдана та законна - в МОЗ висловилися про обов’язкову вакцинацію

https://racurs.ua/ua/n161658-vypravdana-ta-zakonna-v-moz-vyslovylysya-pro-obov-yazkovu-vakcynaciu.html

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Про законність обов’язкової вакцинації деяких категорій населення в Україні запевнили в Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні є декілька статей законодавства, що передбачають вакцинацію у випадку погіршення епідемічної ситуації.

Про це розповів 14 жовтня в інтерв’ю «Українському радіо» головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він нагадав, що наказ МОЗ України № 2153, який активно обговорюють у ЗМІ, базується на законі про захист населення від інфекційних хвороб.

Коронавірусна хвороба є небезпечною, тому уряд може запроваджувати перелік організацій, працівники яких будуть підлягати обов’язковій вакцинації. Наказ № 2153 відповідає чинному законодавству, — повідомив Кузін.

Для гарантування безпеки населення МОЗ вимагатиме, щоб певна категорія невакцинованих людей або проводили ПЛР-тест за власний рахунок, або вакцинувалися.

Головний санлікар країни вважає, що рішення МОЗ підтверджує й досвід світових країн, а впровадження переліку професій, які підлягають обов’язковій вакцинації, — виправдана міра, оскільки це дозволяє продовжувати працювати як органам влади, так і економіці, і дозволяє підтримувати діяльність усієї країни.

Кузін сказав, що побоювання щодо вакцинації марні, оскільки «вакцина не змінює ані РНК, ані ДНК людини, не впливає на людський геном».

За вакцинами, що використовуються в Україні, забезпечено державний контроль. Вони пройшли два повноцінні етапи досліджень, завершується третій етап клінічних досліджень. А це вже фінальний етап безпечності вакцини, — повідомив посадовець.

Обов’язкова вакцинація від COVID-19 розповсюджується на освітян і на чиновників центральної та місцевої влади. МОЗ планує внести до цього списку працівників державних установ і підприємств, що забезпечують реалізацію політики центральних органів влади і працюють на національному і регіональному рівні. Тобто це ті об'єкти, діяльність яких не може зупинятися за будь-яких умов, навіть в умовах воєнного часу.