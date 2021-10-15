Биткоин. Фото: istock

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Ракурс

Курс биткоина значительно вырос впервые с 18 апреля. Стоимость криптовалюты достигла отметки выше 60 тыс. юолл.

Это произошло после сообщения, что биржевой фонд биткойн-фьючерсов (ETF) очистит комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает Coindesk.

Наивысшей цены в 60 тыс. 300 долл. криптовалюта достигла в пятницу, 15 октября. Известно, что SEC рассматривает около 40 заявок на биткойн-ETF с несколькими конечными сроками принятия решений по фьючерсным продуктам, которые наступят на следующей неделе.

Ожидается, что регулятор одобрит хотя бы некоторые из них, расчистит путь для начала торгов. Комиссии по ценным бумагам и биржам не нужно предпринимать никаких официальных действий для утверждения заявок.

В соответствии с федеральным законом, заявки могут вступить в силу, если SEC позволяет пройти установленные сроки, не запрашивая изменений или не давая указание эмитенту отозвать заявку.

Напомним, ранее мы сообщали, что майнинг биткоина производит 30 тыс. тонн электронного мусора и 23 млн тонн углекислого газа ежегодно. Также, согласно подсчетам ученых, на процесс идет столько электроэнергии, сколько тратит ежегодно страна, подобная Нидерландам.

Источник: Coindesk