Біткоїн. Фото: istock

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Ракурс

Курс біткоїна шалено зріс вперше з 18 квітня. Вартість криптовалюти досягла позначки вище 60 тис. дол.

Це сталося після повідомлення про те, що біржовий фонд біткойн-ф'ючерсів (ETF) очистить комісію з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє Coindesk.

Вища ціна криптовалюти в п’ятницю, 15 жовтня, досягла майже 60 тис. 300 дол. Наразі відомо, що SEC розглядає близько 40 заявок на біткойн-ETF з кількома кінцевими термінами ухвалення рішень щодо ф’ючерсних продуктів, які настануть на наступному тижні.

Очікується, що регулятор схвалить хоча б деякі з них, що розчистить шлях для початку торгів. Комісії з цінних паперів і бірж не потрібно вживати ніяких офіційних дій для затвердження заявок.

Згідно з федеральним законом, заявки можуть набрати чинності, якщо SEC дозволяє пройти встановлений термін, не запитуючи змін або не даючи вказівку емітенту відкликати заявку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майнінг біткоїнів виробляє 30 тис. тонн електронного сміття і 23 млн тонн вуглекислого газу щорічно. Також, згідно з підрахунками вчених, на процес йде стільки ж електроенергії, скільки витрачає щорічно країна, подібна Нідерландам.

Джерело: Coindesk