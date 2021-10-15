Ляшко. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161678-lyashko-doriknuv-ukrayincyam-yaki-ne-scheplyatsya-proty-koronavirusu.html

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Коронавірус в Україні вирує через людей, які не роблять щеплення, через що держава мусить запроваджувати карантинні обмеження.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За його словами, наразі є лише дві ефективні шляхи протидії поширенню коронавірусної хвороби — вакцинація та карантинні обмеження. Але українці масово нехтують можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи — запровадження карантинних обмежень.

Ляшко наголосив, що збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень.

На реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого, тому що щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби. А 97% тих, хто був госпіталізований із коронавірусною хворобою, не були вакцинованими, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення набере чинності 18 жовтня.