СНБО. Фото: СНБО

https://racurs.ua/n161679-itogi-snbo-podvel-danilov-glavnye-resheniya.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял ряд решений во время заседания в пятницу, 15 октября.

Среди решений, в частности, были инициированы новые санкции. Об этом стало известно из брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова.

СНБО ввела санкции против лиц, принимавших и организовавших выборы РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе. В перечень добавлено более 200 человек. Также под санкции попала российская компания MERE. Последний в Украине супермаркет будет закрыт. Причиной для введения санкций стало то, что сеть работает в оккупированном Крыму.

Во время заседания СНБО также впервые в истории утвердили План обороны Украины. Документ был утвержден 15 октября. По словам Данилова, над документом работали два года.