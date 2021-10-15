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Ракурс
РНБО. Фото: РНБО

Підсумки РНБО підбив Данілов — головні рішення

15 жов 2021, 20:35
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила низку рішень під час засідання в п’ятницю, 15 жовтня.

Серед рішень, зокрема, були запроваджені нові санкції. Про це стало відомо з брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

РНБО запровадила санкції проти осіб, які приймали та організовували вибори РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку додано понад 200 осіб.

Також під санкції потрапила російська компанія MERE. Останній в Україні супермаркет буде закритий. Причиною для запровадження санкцій стало те, що мережа працює в окупованому Криму. Під час засідання РНБО також уперше в історії затвердили План оборони України. Документ затвердили 15 жовтня. За словами Данілова, над документом працювали два роки.


Було затверджено вперше в історії план оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною, — пояснив секретар РНБО.

Джерело: Ракурс


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