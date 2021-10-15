РНБО. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n161679-pidsumky-rnbo-pidbyv-danilov-golovni-rishennya.html

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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила низку рішень під час засідання в п’ятницю, 15 жовтня.

Серед рішень, зокрема, були запроваджені нові санкції. Про це стало відомо з брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

РНБО запровадила санкції проти осіб, які приймали та організовували вибори РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку додано понад 200 осіб.

Також під санкції потрапила російська компанія MERE. Останній в Україні супермаркет буде закритий. Причиною для запровадження санкцій стало те, що мережа працює в окупованому Криму. Під час засідання РНБО також уперше в історії затвердили План оборони України. Документ затвердили 15 жовтня. За словами Данілова, над документом працювали два роки.