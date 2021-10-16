Желающих вакцинироваться резко стало больше в «красном» Херсоне

Карантин. Фото: Istock

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Карантин в Украине усилили в Херсонской области — регион попал в «красную» зону эпидемиологической опасности.

Сразу после этого возросло количество желающих вакцинироваться от СOVID-19. Об этом сообщила генеральный директор Херсонской городской клинической больницы им. Е. Карабелешу Алла Малицкая, передает «Укринформ».

Больница проводит работу по вакцинации с самого начала, сегодня мы являемся лидерами в регионе, вакцинировано более 53 тыс. пациентов. Последняя неделя, особенно последние четыре дня — очень большой спрос на вакцинацию: если раньше мы вакцинировали 400−500 человек (за день — ред.), то на сегодня вакцинируем 800 и больше, — рассказала врач.

Она добавила, что на базе больницы действуют три пункта вакцинации, из которых один работает без выходных, а остальные — шесть дней в неделю.

В течение лета медики работали в выходные, но население пренебрегало рекомендациями, было очень много скептиков, которые сейчас стоят в очередях на вакцинацию. Сейчас больница планирует открыть дополнительные пункты прививки.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилили на Херсонщине. С 15 октября в регионе вступили в силу ограничения «красного» уровня эпидемической опасности. В Херсоне работают 12 протиковидних патрулей.

Источник: Укринформ