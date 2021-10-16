Охочих вакцинуватися раптово побільшало у «червоному» Херсоні

Херсон. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161684-ohochyh-vakcynuvatysya-raptovo-pobilshalo-u-chervonomu-hersoni.html

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Карантин в Україні посилили на Херсонщині — регіон потрапив у «червону» зону епідеміологічної небезпеки.

Одразу після цього зросла кількість охочих вакцинуватися проти СOVID-19. Про це повідомила генеральна директорка Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша Алла Малицька, передає «Укрінформ».

Лікарня проводить роботу з вакцинації від початку, на сьогодні ми є лідерами в регіоні, вакциновано понад 53 тис. пацієнтів. Останній тиждень, особливо останні чотири дні, — дуже великий попит на вакцинацію: якщо раніше ми вакцинували 400−500 осіб (за день — ред.), то на сьогодні вакцинуємо 800 і більше, — розповіла лікар.

Вона додала, що на базі лікарні діють три пункти вакцинації, з яких один працює без вихідних, а решта — шість днів на тиждень.

Упродовж літа медики працювали у вихідні, але населення нехтувало рекомендаціями, було дуже багато скептиків, які зараз стоять у чергах на вакцинацію. Наразі лікарня планує відкрити додаткові пункти щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилили на Херсонщині. З 15 жовтня в регіоні набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки. У Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.

Джерело: Укрінформ