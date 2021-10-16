Бустерну дозу ще одним препаратом схвалили в США

Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n161683-busternu-dozu-sche-odnym-preparatom-shvalyly-v-ssha.html

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Бустерна доза була дозволена у Сполучених Штатах Америки (США). Радники з питань вакцинації Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) одноголосно проголосували за рекомендацію підсилювальної дози вакцини Johnson&Johnson.

Ще одне щеплення робитимуть через два місяці після першого. Про це повідомляє CNN.

Консультативний комітет FDA з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів проголосував за те, щоб рекомендувати додаткову дозу для осіб віком від 18 років.

Дослідження показали, що додаткова доза вакцини за два-шість місяців може довести ефективність вакцини до 94%, а також те, що ефективність препарату не знижується з часом, як у вакцини Pfizer.

Водночас вакцина Johnson&Johnson не має такого високого захисту, як Pfizer або Moderna. Відтак, різні дослідження показують, що ефективність вакцини становить від 50% до 68%.

Крім того, FDA закликала комітет обговорити дані, які свідчать про те, що безпечно змішувати три дозволені вакцини від коронавірусу — Moderna, Pfizer та Johnson&Johnson — під час проведення щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити німецьким вченим — виявилося, що коронавірус може потрапляти в сітківку ока, інфікувати фоторецептори й гангліозні клітини.

Джерело: CNN