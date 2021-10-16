Бустерную дозу еще одним препаратом одобрили в США

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n161683-busternuu-dozu-esche-odnim-preparatom-odobrili-v-ssha.html

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Бустерная доза была разрешена в Соединенных Штатах Америки (США). Советники по вопросам вакцинации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) единогласно проголосовали за рекомендацию введения дополнительной дозы вакцины Johnson&Johnson.

Еще одну прививку будут делать спустя два месяца после первой. Об этом сообщает CNN.

Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов проголосовал за то, чтобы рекомендовать дополнительную дозу для лиц старше 18 лет.

Исследования показали, что дополнительная доза вакцины через два-шесть месяцев может «дотянуть» эффективность вакцины до 94%, а также то, что эффективность препарата не снижается со временем, как у вакцины Pfizer.

В то же время вакцина Johnson&Johnson не имеет такого высокого уровня защиты, как Pfizer или Moderna. Различные исследования показывают, что эффективность вакцины составляет от 50% до 68%.

Кроме того, FDA призвала комитет обсудить данные, свидетельствующие, что безопасно смешивать три разрешенные вакцины от коронавируса — Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson — при проведении прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать немецким ученым — оказалось, что коронавирус может попадать в сетчатку глаза, инфицировать фоторецепторы и ганглиозные клетки.

Источник: CNN