Таран. Фото: Миноборони

https://racurs.ua/ua/n161681-tarana-ne-znimatymut-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-chutky-pro-rotaciyi-v-uryadi.html

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Відставки в уряді спростували в Офісі президента. Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що наразі немає передумов до звільнення міністра оборони.

Андрій Таран поки залишатиметься на своїй посаді. Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у п’ятницю, відповідаючи на питання про те, коли можлива ротація глави українського оборонного відомства і веде президент підбір кадрів на цю посаду.

Чесно: нічого не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони, — сказав Никифоров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курсантки на підборах, які марширують на репетиції параду до Дня незалежності, розгнівили мережу й політикум. Міноборони 1 липня опублікувало фото репетиції параду до 30-ї річниці незалежності України. На репетиції курсантки вчаться марширувати у взутті на підборах та в спідницях.