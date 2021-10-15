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Ракурс
Таран. Фото: Миноборони

Тарана не будут увольнять — у Зеленского отреагировали на слухи о ротации в Кабмине

15 окт 2021, 21:36
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Отставки в правительстве опровергли в Офисе президента. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что пока нет предпосылок к отставке министра обороны.

Андрей Таран пока будет оставаться на своей должности. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, отвечая на вопрос о том, когда возможна ротация главы украинского оборонного ведомства и ведет ли президент подбор кадров на эту должность.


Честно: ничего не указывает на то, что возможна смена министра обороны, — сказал Никифоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что курсантки на каблуках, которые маршируют на репетиции парада ко Дню независимости, вызвали негодование в сети и среди политикума. Минобороны 1 июля опубликовало фото репетиции парада к 30-й годовщине независимости Украины. На репетиции курсантки учились маршировать в обуви на каблуках и в юбках.

Источник: Ракурс


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