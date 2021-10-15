Таран. Фото: Миноборони

https://racurs.ua/n161681-tarana-ne-budut-uvolnyat-u-zelenskogo-otreagirovali-na-sluhi-o-rotacii-v-kabmine.html

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Отставки в правительстве опровергли в Офисе президента. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что пока нет предпосылок к отставке министра обороны.

Андрей Таран пока будет оставаться на своей должности. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, отвечая на вопрос о том, когда возможна ротация главы украинского оборонного ведомства и ведет ли президент подбор кадров на эту должность.

Честно: ничего не указывает на то, что возможна смена министра обороны, — сказал Никифоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что курсантки на каблуках, которые маршируют на репетиции парада ко Дню независимости, вызвали негодование в сети и среди политикума. Минобороны 1 июля опубликовало фото репетиции парада к 30-й годовщине независимости Украины. На репетиции курсантки учились маршировать в обуви на каблуках и в юбках.