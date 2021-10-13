Дело «вагнеровцев” - Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака

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Ракурс

Василия Бурбу, бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которого по данным журналиста Юрия Бутусова сегодня уволили с военной службы, перед дачей показаний ВСК Верховной Рады по делу о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев» вызвал на встречу глава Минобороны Андрей Таран.

Таран требовал от Бурбы не сообщать, как проходило заседание в кабинете президента Владимира Зеленского об отмене спецоперации, а также о том, что на совещание глава государства допустил лиц, не имеющих отношения к секретным операциям военной разведки, — главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Романа Машовца, секретаршу президента Марию Левченко, а также связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко, — написал в Фейсбуке Бутусов.

По его словам, Таран требовал от Бурбы скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации.

В ответ Бурба написал рапорт об увольнении с военной службы, отказался выполнять указания главы Минобороны и пошел на заседание ВСК, где дал показания народным депутатам.

Протокол с допросом Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба. Сегодня официально приказом министра обороны Василия Бурбу уволили с военной службы, — указал журналист.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину и судить. Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Президент 5 августа уволил Бурбу с должности начальника ГУР Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили 5 августа вместо Бурбы заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ.

23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцах» прямо перед их задержанием в Беларуси. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.

24 сентября ВСК заслушала показания Бурбы. Он под протокол подтвердил все обстоятельства подготовки и провала спецоперации.