Как полиция будет контролировать соблюдение карантина, рассказали в Минздраве, Фото: Главком

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Карантин в Украине усиливают во многих регионах из-за стремительного распространения коронавируса. Соблюдение карантинных требований будет строже контролировать полиция.

Речь идет о рейдах в общественном транспорте, развлекательных заведениях, ночных клубах, на рынках и в заведениях общественного питания. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кабинет министров с 21 октября установил новые ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок: обязал водителей и пассажиров подтверждать свою COVID-безопасность.

Каждый участник таких перевозок должен предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или экспресс-тест, действующий 72 часа. Полиция будет проводить разъяснительную работу среди перевозчиков и пассажиров.

Кроме того, правоохранители будет усиленно проверять развлекательные заведения и заведения общественного питания, которые будут работать в «красных» зонах. Они смогут не закрываться на карантин, если 100% работников и посетителей будут вакцинированными.

Также в рейдах будут участвовать работники Госпродспоживслужбы, которые будут проверять развлекательные центры, заведения питания и магазины.

Напомним, новая мощная волна коронавируса свирепствует в Украине. 12 октября умер от осложнений 471 человек. Власть отреагировала предложением досрочно начать осенние школьные каникулы.