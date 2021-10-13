Реакция на авиабезвиз - лоукостер открывает 26 маршрутов из четырех городов Украины

https://racurs.ua/n161595-reakciya-na-aviabezviz-loukoster-otkryvaet-26-marshrutov-iz-chetyreh-gorodov-ukrainy.html

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Украинская экспансия венгерского лоукостера Wizz Air предполагает открытие сразу 26 новых направлений из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Таким образом авиаперевозчик отреагировал на подписание 12 октября между Евросоюзом и Украиной соглашения об общем авиационном пространстве. Его еще называют «авиационным безвизом». Он предусматривает взаимное открытие рынков пассажирских, грузовых и почтовых авиаперевозок.

Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС. Также европейские авиакомпании смогут осуществлять внутренние перевозки в нашем государстве.

Новые направления Wizz Air открывает из Киева, Львова, Харькова и Одессы в разные города Испании, Швейцарии, Бельгии, Греции, Нидерландов, Франции, Португалии, Италии и Чехии. Об этом сообщили на пресс-конференции авиакомпании, которая состоялась 13 октября.

Президент WizzAir Роберт Кэри анонсировал, что авиакомпания разместит в Киеве (Жуляны) дополнительно пять самолетов Airbus 320 для выполнения рейсов по новым маршрутам. Также авиакомпания увеличивает частоту выполнения рейсов по некоторым существующим маршрутам из Киева, Львова и Харькова.

Старт рейсов по большинству направлений запланирован на весну — лето 2022 года. После расширения маршрутная сеть WizzAir в Украине составит 117 направлений.

Переговоры по поводу авиационного безвиза провели еще в 2007—2013 годах. Однако подписание соглашения было заблокировано из-за спора между Великобританией и Испанией вокруг аэропорта Гибралтара. Преграда исчезла только после окончательного «развода» Лондона с ЕС. В июне 2021 года свое согласие на «авиационный безвиз» дал Совет ЕС.