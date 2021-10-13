Нові напрямки Wizz Air відкриває з Києва, Львова, Харкова та Одеси в різні міста Іспанії, Швейцарії, Бельгії, Греції, Нідерландів, Франції, Португалії, Італії та Чехії. Про це повідомили на прес-конференції авіакомпанії, яка відбулась 13 жовтня.

Президент WizzAir Роберт Кері анонсував, що авіакомпанія розмістить у Києві (Жуляни) додатково п’ять літаків Airbus 320 для виконання рейсів за новими маршрутами. Також авіакомпанія збільшує частоту виконання рейсів за деякими існуючими маршрутами з Києва, Львова та Харкова.

Старт рейсів по більшості напрямків запланований на весну — літо 2022 року. Після розширення маршрутна мережа WizzAir в Україні складе 117 напрямків.

Переговори щодо авіаційного безвізу провели ще у 2007−2013 роках. Проте підписання угоди було заблоковане через спір між Великою Британією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Перепона зникла лише після остаточного «розлучення» Лондона з ЄС. У червні 2021 року свою згоду на «авіаційний безвіз» дала Рада ЄС.