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Ракурс
Реакція на авіабезвіз - лоукостер відкриває 26 напрямків з чотирьох міст України

Реакція на авіабезвіз — лоукостер відкриває 26 напрямків з чотирьох міст України

13 жов 2021, 13:00
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Українська експансія угорського лоукостера Wizz Air передбачає відкриття відразу 26 нових напрямків з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

У такий спосіб авіаперевізник відреагував на підписання 12 жовтня між Євросоюзом та Україною угоди про спільний авіаційний простір. Її ще називають «авіаційним безвізом». Він передбачає взаємне відкриття ринків пасажирських, вантажних і поштових авіаперевезень.

Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС. Також європейські авіакомпанії матимуть право здійснювати внутрішні перевезення в нашій державі.

Нові напрямки Wizz Air відкриває з Києва, Львова, Харкова та Одеси в різні міста Іспанії, Швейцарії, Бельгії, Греції, Нідерландів, Франції, Португалії, Італії та Чехії. Про це повідомили на прес-конференції авіакомпанії, яка відбулась 13 жовтня.

Президент WizzAir Роберт Кері анонсував, що авіакомпанія розмістить у Києві (Жуляни) додатково п’ять літаків Airbus 320 для виконання рейсів за новими маршрутами. Також авіакомпанія збільшує частоту виконання рейсів за деякими існуючими маршрутами з Києва, Львова та Харкова.

Старт рейсів по більшості напрямків запланований на весну — літо 2022 року. Після розширення маршрутна мережа WizzAir в Україні складе 117 напрямків.

Реакція на авіабезвіз - лоукостер відкриває 26 напрямків з чотирьох міст України


Переговори щодо авіаційного безвізу провели ще у 2007−2013 роках. Проте підписання угоди було заблоковане через спір між Великою Британією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Перепона зникла лише після остаточного «розлучення» Лондона з ЄС. У червні 2021 року свою згоду на «авіаційний безвіз» дала Рада ЄС.

Джерело: Ракурс


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