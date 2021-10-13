Як поліція контролюватиме дотримання карантину, розповіли в МОЗ. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n161596-yak-policiya-kontroluvatyme-dotrymannya-karantynu-rozpovily-v-moz.html

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Карантин в Україні посилюють у багатьох регіонах через стрімке поширення коронавірусу. Дотримання карантинних вимог суворіше контролюватиме поліція.

Йдеться про рейди в громадському транспорті, розважальних закладах, нічних клубах, на ринках та в закладах громадського харчування. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Кабінет міністрів з 21 жовтня встановив нові обмеження для міжрегіональних пасажирських перевезень: зобов’язав водіїв та пасажирів підтверджувати свою COVID-безпечність.

Кожен учасник таких перевезень має пред’явити сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, або експрес-тест, який чинний 72 години. Поліція буде проводити роз’яснювальну роботу серед перевізників та пасажирів.

Крім того, правоохоронці посилено перевірятиме розважальні заклади та заклади громадського харчування, які працюватимуть у «червоних» зонах. Вони зможуть не закриватися на карантин, якщо 100% працівників та відвідувачів будуть вакцинованими.

Також до рейдів будуть долучатися працівники Держпродспоживслужби, які перевірятимуть розважальні центри, заклади харчування та магазини.

Нагадаємо, нова потужна хвиля коронавірусу заполонила Україну. 12 жовтня померла від ускладнень 471 людина. Влада відреагувала пропозицією достроково розпочати осінні шкільні канікули.