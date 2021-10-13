Справа “вагнерівців” - Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака

https://racurs.ua/ua/n161597-sprava-vagnerivciv-taran-vymagav-pryhovaty-prychetnist-zelenskogo-i-iermaka.html

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Василь Бурба, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, якого за даними журналіста Юрія Бутусова сьогодні звільнили з військової служби, перед дачею свідчень ТСК Верховної Ради у справі про зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» викликав на зустріч глава Міноборони Андрій Таран.

Таран вимагав від Бурби не повідомляти, як відбувалося засідання в кабінеті президента Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду глава держави допустив осіб, котрі не мають стосунку до секретних операцій військової розвідки, — очільника Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Романа Машовця, секретарку президента Марію Левченко, а також близько пов’язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка, — написав у Фейсбук Бутусов.

За його словами, Таран вимагав від Бурби приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації.

У відповідь Бурба написав рапорт про звільнення з військової служби, відмовився виконувати вказівки глави Міноборони і пішов на засідання ТСК, де дав свідчення народним депутатам.

Протокол показів Бурби досі не оформлений і з ним не ознайомлені ані члени слідчої комісії, ані сам Бурба. Сьогодні офіційно наказом міністра оборони Василя Бурбу звільнено з військової служби, — вказав журналіст.

Нагадаємо, торік наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання росіян до України, де вони мали б постати перед судом. Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Президент 5 серпня звільнив Бурбу з посади начальника ГУР Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якого призначили 5 серпня замість Бурби заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ.

23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.

24 вересня ТСК заслухала свідчення Бурби. Він під протокол підтвердив всі обставини підготовки й провалу спецоперації.