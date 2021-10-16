Коли українці знімуть маски, розповіли в МОЗ

Маски. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161690-koly-ukrayinci-znimut-masky-rozpovily-v-moz.html

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Карантин в Україні скасують тільки після того, як щеплення від інфекції отримають 70−80% населення.

Наразі скасовувати масковий режим зарано. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, у наразі в Україні досить мала кількість вакцинованих осіб для того, аби нехтувати карантинними обмеженнями.

Тому давайте доженемо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні, — заявив Ляшко.

Він пояснив, що наразі питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки за малої кількості вакцинованих знімати маску й потім перевіряти COVID-сертифікат не досить зручно. Зокрема, вакцинований на 100% захищається від середньої тяжкості і важкого перебігу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення набере чинності 18 жовтня.

Джерело: Радіо Свобода