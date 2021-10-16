СБУ затримала злочинців. Фото: прес-служба СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) затримала групу злочинців, які здійснили низку тяжких злочинів та майже п’ять років переховувалися від правоохоронців.

Троє затриманих у 2016 році здійснили серію нападів на філіали банків та інкасаторські авто в Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Упродовж останніх років вони переховувалися від правоохоронців та чинили тяжкі злочини. Зокрема, крали транспортні засоби та інше майно. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції.

За даними СБУ, зловмисники переховувалися на базі, яку облаштували в Донецькій області. Вона мала особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження. Щоби забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Злочинці постійно мали при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент були готові чинити опір правоохоронцям. Загалом злочинне угруповання складалося із семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє — були затримані й перебувають під запобіжним заходом.

Під час силової спецоперації зловмисників затримали. Їм обирають запобіжний захід та проводяться дії, щоби притягнути до відповідальності всіх причетних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ упіймала розвідника так званої «ДНР». Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році вбивало поранених у бою українських військових.