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Школы. Фото: istock

Школы Запорожья преждевременно уходят на каникулы из-за коронавируса

16 окт 2021, 13:26
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«Красная» зона в Запорожье вводится с 18 октября, из-за чего школьники уйдут на осенние каникулы раньше, чем планировалось.

Ученики должны были доучиваться до 25 октября. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В частности, каникулы для школьников продлятся до 24 октября, а не до 31, как это должно быть по плану.

Каникулы, которые были запланированы на 25 октября-31 октября перенесены на 18−24 октября во всех учебных заведениях города, — говорится в сообщении.

В частности, после перехода региона в «красную» зону, общественным транспортом смогут пользоваться все. Переход региона к «красной» зоны адаптивного карантина означает, что проезд в общественном транспорте города будет доступен только при условии:


  • наличия COVID-сертификата;
  • результата отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 ч.;
  • справки для проезда на время действия карантина, выданной с места работы.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступит в силу 18 октября.

Источник: РБК-Украина

Источник: Ракурс


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