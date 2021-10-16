Маршрутка. Фото: УП

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Маршрутку в Киеве обстреляли неизвестные — инцидент произошел в Днепровском районе Киева в пятницу, 25 октября.

Водитель получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию поступило сообщение, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин стреляла в автобус. Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону общественного транспорта и скрылись.

В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц нападавших.

Напомним, ранее мы сообщали, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отреагировала на покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.