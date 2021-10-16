Туман накриє захід України 17 жовтня. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n161696-tuman-nakryie-zahid-ukrayiny-na-pochatku-tyjnya-karta.html

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Погода в Україні 17 жовтня, в неділю, буде хмарною. Синоптики попереджають про туман, який очікується в більшості західних регіонів, а також в Чернігівській та Сумській областях.

Оголошено жовтий рівень небезпеки. У центральних, західних і південних областях пройдуть невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 2−5 м/с, пориви до 9 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде похмурою та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−6°, вдень піднімуться до 9−10°.

Погода у Львові також очікується без опадів. Вночі температура повітря буде 4−6°, вдень підніметься до 8−10° тепла.

Погода в Харкові прогнозується з мінливою хмарністю. Температура вночі прогнозується 5−7°, вдень — 13−15°.

Погода в Одесі очікується дощова. Вночі температура повітря складе 8−10°, вдень підніметься до 13−15°.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 жовтня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo