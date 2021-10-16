Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Туман накриє захід України 17 жовтня. Фото: ФБ

Туман накриє захід України 17 жовтня (КАРТА)

16 жов 2021, 15:38
999

Погода в Україні 17 жовтня, в неділю, буде хмарною. Синоптики попереджають про туман, який очікується в більшості західних регіонів, а також в Чернігівській та Сумській областях.

Оголошено жовтий рівень небезпеки. У центральних, західних і південних областях пройдуть невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 2−5 м/с, пориви до 9 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде похмурою та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−6°, вдень піднімуться до 9−10°.

Погода у Львові також очікується без опадів. Вночі температура повітря буде 4−6°, вдень підніметься до 8−10° тепла.

Погода в Харкові прогнозується з мінливою хмарністю. Температура вночі прогнозується 5−7°, вдень — 13−15°.

Погода в Одесі очікується дощова. Вночі температура повітря складе 8−10°, вдень підніметься до 13−15°.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 жовтня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.


Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів