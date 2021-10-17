Перспективи зустрічі Зеленського з Путіним оцінила Москва. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n161720-perspektyvy-zustrichi-zelenskogo-z-putinym-ocinyla-moskva.html

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Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна має погані перспективи.

У Кремлі винуватять у всьому Україну. Заявляють, що Київ нібито не виконує мінські домовленості. Таку заяву 17 жовтня зробив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише «Інтерфакс».

Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади, — заявив він.

За словами Пєскова, в Москві незадоволені тим, що українська влада розглядає й у перспективі може ухвалити законопроект про так званий перехідний період. Російська сторона вважає, що це де факто означатиме вихід Києва з мінських домовленостей.

Також в країні-агресорі обурені, що Зеленський називає Росію стороною конфлікту на Донбасі, оскільки «учасники конфлікту описані в мінському комплексі заходів, а мінський комплекс заходів, є документом Організації Об'єднаних Націй».

Нагадаємо, 11 жовтня російський президент Володимир Путін провів розмову президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глава країни-агресора поскаржився, що Україна нібито відмовляється виконувати мінські домовленості, а також домовленості саміту нормандської четвірки в Парижі. У Кремля зазначали, що сторони нібито домовилися доручити своїм політрадникам та міністрам закордонних справ активізувати роботу щодо нормандського формату.

Джерело: «Інтерфакс»