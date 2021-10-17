Перспективы встречи Зеленского с Путиным оценила Москва. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n161720-perspektivy-vstrechi-zelenskogo-s-putinym-ocenila-moskva.html

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Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина имеет плохие перспективы.

В Кремле винят во всем Украину. Заявляют, что Киев якобы не выполняет минские договоренности. Такое заявление 17 октября сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинской власти, — заявил он.

По словам Пескова, в Москве недовольны тем, что украинские власти рассматривают и в перспективе могут принять законопроект о так называемом переходном периоде. Российская сторона считает, что это де факто будет означать выход Киева из минских договоренностей.

Также в стране-агрессоре возмущены, что Зеленский называет Россию стороной конфликта на Донбассе, поскольку «участники конфликта описаны в минском комплексе мер, а минский комплекс мер, является документом Организации Объединенных Наций».

Напомним, 11 октября российский президент Владимир Путин провел разговор президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава страны-агрессора пожаловался, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности, а также договоренности саммита нормандской четверки в Париже. У Кремля отмечали, что стороны якобы договорились поручить своим политическим советникам и министрам иностранных дел активизировать работу по нормандскому формату.

Источник: «Интерфакс»